Brühls neuer Ehrenbürger

Brühl. Brühl würdigte am Sonntag ein verdientes Mitglied seiner Gemeinde: Roland Schnepf wurde zum Ehrenbürger ernannt. Schnepf, der seine Anwaltskanzlei nach wie vor in Brühl betreibt, ist seit 43 Jahren SPD-Gemeinderat in Brühl und seit vielen Jahren auch Fraktionschef. Er selbst habe im Brühler Gemeinwesen aber immer den Blick nach vorne gerichtet und dabei die „großen Linien“ im Fokus gehabt, würdigte Rathauschef Dr. Ralf Göck unter anderem. Seine jahrzehntelange Erfahrung in der Gemeinderatstätigkeit nutze er stets, um den Jüngeren zu zeigen, was es für die Zukunft zu erschließen gilt. Viele der Gemeinderatskollegen waren gekommen, Weggefährten und natürlich die Familie und Freunde. mb

