Bürgerevent im Frühling

Speyer. Die Domstadt geht neue Wege in Sachen Neujahrsempfang. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hatte schon im Jahr 2020 den Empfang in der Stadthalle für alle interessierten Bürger geöffnet und damit die Einladungskarten abgeschafft. Jetzt geht sie einen Schritt weiter. Sie sagt nach zweijähriger Pandemie-Pause den Neujahrsempfang komplett ab.

„Wir wollen stattdessen unter dem Arbeitstitel Bürgerschaftsempfang ein lockeres Event im Frühjahr in und rings um die Stadthalle organisieren, zu dem die ganze Familie eingeladen ist. Dabei sollen sich Vereine präsentieren, Wirte ihre Spezialitäten anbieten, Musik und Kunst aus der Stadt präsentiert werden“, sagt Seiler unserer Zeitung.

Die OB sagt weiter: „Es ist ein Versuch und wir wissen, dass einige Stammbesucher den Neujahrsempfang vermissen werden. Aber so ein modernes Format passt sicherlich auch gut in unsere Stadt. Da kommen dann Menschen aus allen Lebenslagen zusammen und miteinander ins Gespräch“, so Seiler. jüg