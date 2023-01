Busfahren ist kostenlos

Schwetzingen/Brühl. In Schwetzingen und in Brühl sind der öffentliche Personennahverkehr seit Anfang des Jahres für die Nutzer innerorts komplett kostenlos. Die Kommunen zahlen zwar den Fahrpreis für die Nutzer, doch es gibt auch einige Stolperstellen für sie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So muss der Busfahrende zwischen der kostenlosen Tour in der einen Kommunen beim Wechsel in die andere kostenlose Kommune den vollen Fahrpreis selbst zahlen, denn das Stück zwischen den beiden Orten ist und bleibt, so der Verkehrsverbund auf Nachfrage unserer Zeitung, auch künftig gebührenpflichtig. ras