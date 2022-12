Corona – eine Bilanz

Schwetzingen/Region. Das Corona-Virus ist weiter unter uns. Doch mehr und mehr lernen wir, damit zu leben. Der Rhein-Neckar-Kreis beendet seine Impfaktionen und auch die Corona-Hotline wird an diesem Freitag abgeschaltet. Zudem schließen immer mehr Testzentren. Grund genug, mit der stellvertretenden Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Anne Kühn, auf die Situation zu blicken, jedoch auch eine durchaus kritische Reflexion zu wagen. Kühn sagt dabei klar: Jene Maßnahmen, die zu den entsprechenden Zeitpunkten getroffen worden sind, waren richtig. Weiter ist es notwendig, die Bedürfnisse an gegebene Situationen anzupassen. Persönlich spricht sie sich für ein Beibehalten der Maskenpflicht in Innenräumen aus, habe das doch gut geholfen, die Virusverbreitung zu reduzieren. ske

