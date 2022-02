Dankbar für Unterstützung

Hockenheim. Die Familien, die am Donnerstag vergangener Woche nach dem Brand in ihrer Gemeinschaftsunterkunft vom Rhein-Neckar-Kreis in Edingen-Neckarhausen untergebracht worden waren, sind seit Freitagmorgen wieder in Hockenheim. Die Stadtverwaltung hat damit ihre Ankündigung umgesetzt, den Kindern der Menschen aus Syrien, Nigeria und dem Irak weiter den Schulbesuch in der Pestalozzi-Grundschule zu ermöglichen.

Dafür hat sie in ihrer Gemeinschaftsunterkunft Bewohner aus Einzelzimmern zusammengelegt. Die Stadt ist dafür grundsätzlich nicht zuständig, da es sich um die Erstunterbringung von Geflüchteten beim Kreis handelt. Nun gehen die Bewohner in die Anschlussunterbringung über, die erste Wohnung ist bereits in Aussicht. Die Familien zeigten sich über die Hilfe ebenso dankbar wie über die Unterstützung durch die Schulgemeinschaft in den letzten Tagen. müm

