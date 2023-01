Das wollen die Politiker

Region. Die Jahreszahl ist eine andere, die brennenden Themen im Einzugsgebiet dieser Zeitung bleiben. Wir haben den hiesigen Landtagsabgeordneten Andre Baumann (Grüne), Andreas Sturm (CDU) und Daniel Born (SPD) acht Fragen gestellt, die sie in einer neuen kleinen Serie beantworten. In Teil eins geht es um die geplante Güterbahntrasse und deren Verlauf in unserer Region.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürger haben sich bereits zu Initiativen formiert, um hiergegen vorzugehen. Klarer Tenor auch der drei Politiker: Hier müssen wir zusammenstehen – für die Menschen und für die Natur. Die für alle verträglichste Lösung wird forciert, wobei sowohl Baumann als auch Born zum Beispiel Tunnellösungen bevorzugen. Weitere Antworten folgen in den nächsten Tagen. kaba