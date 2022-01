Decathlon erweitert in Schwetzingen

Schwetzingen. Der französische Sportartikel-Hersteller und -Händler Decathlon erweitert sein Logistikzentrum in Schwetzingen. „Die Bauanträge liegen schon bei der Stadtverwaltung. In gut einem Jahr wollen wir den Betrieb aufnehmen“, sagt Recep Sari, der Expansionsleiter von Decathlon. 40 Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Anbau und die Fördertechnik im Inneren. Der Bau könnte schon im November oder Dezember diesen Jahres stehen, wenn alles gut läuft, in Jahresfrist wolle man dann den Betrieb schon aufnehmen. Die Erdarbeiten sind übrigens schon im Gange. Und: Decathlon baut einen Bike-Park in Zusammenarbeit mit der Stadt und Horst Krayer. jüg

