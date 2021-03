Hockenheim. Dekan Jürgen Grabetz, der in Hockenheim auch leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit ist, wurde von Erzbischof Stefan Burger wegen des Verdachts der Veruntreuung von seinem Amt beurlaubt. Wie das Dekanat am Dienstag mitteilte, habe Grabetz „im Bestreben, bedürftigen Menschen in einer Notlage zu helfen, nicht nur eigenes Geld eingesetzt, sondern auch eigenmächtig Mittel der Seelsorgeeinheit Hockenheim verwendet“.

Grabetz’ Rechtsanwalt Bastian Meyer bestätigte, dass Jürgen Grabetz sich selbst gegenüber dem Erzbischof offenbart und sich auch selbst bei der Staatsanwaltschaft angezeigt habe. Sein Mandant bedauere seinen Fehler und wolle nach besten Kräften versuchen, den Schaden wiedergutzumachen. Dessen Höhe ist nicht bekannt. Es sei nie um eine persönliche Bereicherung gegangen. Seine seelsorgerliche Arbeit setzt er fort. müm