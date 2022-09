Delegation besucht Partnerstadt

Pápa/Schwetzingen. Eine Delegation aus Schwetzingen ist in die ungarische Partnerstadt Pápa gereist, um ein besonderes Jubiläum zu feiern: Vor drei Jahrzehnten wurde im Palais Hirsch von den beiden Bürgermeistern Dr. Zoltán Kovács und Gerhard Stratthaus die Partnerschaftsurkunde der beiden Städte unterzeichnet. Nun ist die Delegation anlässlich der Festlichkeiten zu Besuch in der rund 30 000 Einwohner zählenden Kommune zwischen Györ und Plattensee.

Erstmals sind einige Teilnehmer mit dem Zug unterwegs – darunter unser Redaktionsmitglied Andreas Lin. Über München und Györ erreichten die Zugreisenden die Partnerstadt ebenso wie diejenigen Teilnehmer der Fahrt, die mit Auto oder Flugzeug unterwegs waren. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl soll am Freitag hinzustoßen. Bereits am Donnerstagabend wurden die Schwetzinger vor dem Esterházy-Schloss in Pápa während des Weinfestes begrüßt. ali/mgw