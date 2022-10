Den Norden im Visier

Plankstadt. Die Feldflurtour mit Bürgermeister Nils Drescher führte rund 30 Teilnehmer in den Norden der Gemeinde. Im Antoniusquartier, an der Mehrzweckhalle, im Gewerbegebiet „A!real III“ und am 1200-Jahr-Park am Vogelpark standen Energieaspekte, Bauvorhaben und die Umwelt im Fokus.

Drescher berichtete über Fernwärme, die das Gewerbegebiet „A!real III“ versorgen soll. Zudem versuchte er die Gemüter zu beruhigen, denn für die gefällten Bäume an der Mehrzweckhalle soll es Ersatz geben. Es wird ein sehr grünes Gebiet mit weiteren 205 Bäumen entstehen. Im 1200-Jahr-Park gab Imker Dr. Ulrich Finkenzeller fachliche Auskünfte zu Wildbienen – am hölzernen „kleinen Bruder“ des Plänkschder Wasserturms. zesa/vas