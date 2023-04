Der Schrei nach Frieden

Heidelberg/Region. In Zeiten des Kriegs kommt den Ostermärschen eine besondere Bedeutung bei. Unter anderem in Heidelberg gingen am Samstag Hunderte Menschen auf die Straße, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Nach mehreren Ansprachen im Park an der Stadtbücherei, die von der Politik ein auf Frieden ausgerichtetes Handeln forderten, setzte sich der Demonstrationszug über die Kurfürsten-Anlage, die Sofienstraße und die Theodor-Heuss-Brücke in Bewegung bis hin zur Neckarwiese. Dort gab es eine Abschlusskundgebung. sz

