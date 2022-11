Deutlicher Brandbrief

Region. 50 Bürgermeister aus der Region – darunter zehn aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung – sowie der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger, haben einen offenen Brandbrief unter dem Titel „Kein ,Weiter-so‘: Eine Art von Remonstration“ an Bundeskanzler Olaf Scholz, Innenministerin Nancy Faeser, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck geschrieben. Lediglich Kommunen, in denen gerade ein Amtswechsel vollzogen wird (Beispiel Oftersheim) oder eine Bürgermeisterwahl stattfindet, fehlen.

„Remonstration“ ist ein Begriff aus dem Beamtenrecht. Hat ein Beamter Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer Weisung, muss er gegenüber seinem unmittelbaren Vorgesetzten remonstrieren. Im dreiseitigen Schreiben monieren die Kommunen, Landes- und Bundespolitikern fehle es an Erfahrung in Verwaltungsarbeit und Kommunalpolitik. Ausschlaggebend für das Versenden der Briefes waren nun die „dürftigen Ergebnisse des letzten Flüchtlingsgipfels“, heißt es im Brief. mgw