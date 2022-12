Schwetzingen/Region. Der erste Schnee ist da und hat große Teile der Metropolregion mit einem weißen Teppich überzogen. Das sorgte zumindest am Morgen des dritten Advents für stimmungsvolle Winterstunden. Lange hielt sich die weiße Pracht in Schwetzingen und Umgebung nicht, am Nachmittag war ein großer Teil schon wieder getaut. Mitte der Woche jedoch könnte es wieder schneien. kaba

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema USA Schickes Staatsbankett für die Macrons im Weißen Haus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fasnacht C.C. Grün-Weiß Oftersheim: Julia II. und ihr Traum, einmal Prinzessin zu sein Mehr erfahren