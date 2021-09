Die Suche nach Kontaktdaten

Zehn Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich am Sonntag im hiesigen Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen um ein Bundestagsmandat. Wir haben uns bemüht, von allen Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, die von Lesern und Redaktionsmitgliedern stammen. Etwa eineinhalb Wochen vor dem Erscheinungstermin hatten wir begonnen, den Fragenkatalog für den Kandidatencheck zu verschicken – und stießen auf ungeahnte Schwierigkeiten.

Während es bei einem Teil der Kandidaten sehr einfach war, mit ihnen in Kontakt zu treten, war es das bei anderen nicht. Olav Gutting (CDU), Nezaket Yildirim (SPD), Nicole Heger (Bündnis 90/Die Grünen), Ruth Rickersfeld (AfD), Dr. Christopher Gohl (FDP) und der parteilose Jonas Fritsch verfügen über eine eigene Homepage – ihre Kontaktdtaen waren zudem in der Redaktion aufgrund von Pressemitteilungen oder Vor-Ort-Terminen bekannt.

Schwieriger wurde es bei der anderen Hälfte, die keine eigene Internetpräsenz hat, aber auch bei den Parteien teilweise nur sehr spärlich auftauchen: Von Alena Schmitt (Die Linke) findet man zwar nach eifriger Suche eine E-Mail-Adresse und auch in Facebook ist sie präsent. Aber auf unsere Anfragen kam keine Reaktion. Auch Freie-Wähler-Kandidat Alexander Geyer ist in dem sozialen Netzwerk vertreten, antwortete aber auch da genauso wenig wie auf die E-Mail, die wir an die vom Landesverband genannte Adresse geschickt haben.

Deutlich fixer waren da Frank Theis (Die Basis) und Gerd Wolf (Die Partei). Auch wenn es anfangs nicht leicht war, die richtigen Daten zu finden, funktionierte es dann bei beiden doch noch mit den Antworten, dank E-Mail und im Falle von Wolf über Facebook – und das sogar sehr schnell am allerletzten Tag.

Insgesamt ist es aber schon verwunderlich, dass jemand um die Wählergunst wirbt und dann für diese nur eingeschränkt oder gar nicht zu erreichen ist. Ein Politiker, der zudem eine bestimmte Region vertritt, sollte doch für die Bürger ansprechbar sein – auch vor der Wahl.

Letztlich haben acht von zehn Angesprochenen reagiert und unsere Fragen beantwortet. Diese drehen sich um Bereiche wie Pflege- und Krankenhauswesen, Bildungspolitik, Renten, Digitalisierung und Zuwanderung, aber auch um Corona-Themen wie Impfpflicht sowie die Kultur- und Sportförderung. Wir haben zudem gefragt, mit wem sie in Berlin koalieren würden und was ihr Lieblingsplatz im Wahlkreis ist.