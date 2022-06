Dirk Schulz – der Sammler

Mannheim/Ketsch/Neulußheim. Der 55-jährige Dirk Schulz hat ein besonderes Steckenpferd: die Militärgeschichte. In einem alten Bunker in Sandhofen hat er allerlei Ausstellungsstücke zusammengetragen für sein Zeitgeschichtliches Museum, das die Entwicklung der Militärs im Ersten und Zweiten Weltkrieg und in der Besatzungszeit der Amerikaner lebendig werden lässt.

Schulz, der sich selbst als Ur-Ketscher bezeichnet, der jetzt in Neulußheim wohnt, hat viele Jahre auf Coleman als Fluglotse gearbeitet und durfte dort natürlich auch eine Reihe ausgemusterter Stücke für sein Museum mitnehmen. So ist daraus eine interessante Schau geworden – nicht nur für Spezialisten. jüg

