Download: Line-up steht

Hockenheim. Bei der zweiten Ausgabe des Download-Germany-Festivals am 23. und 24. Juni kommen hochkarätige Metal- und Rockbands ins Motodrom. Am Mittwoch hat Veranstalter Live Nation das Line-up bekannt gegeben: Slipknot, Volbeat, The Prodigy, Parkway Drive, Disturbed, Amon Amarth sind die Headliner des Spektakels. Der Vorverkauf startet am diesem Donnerstag, 2. März, um 12 Uhr, Preise für Tickets wurden vorab noch nicht bekanntgegeben.

Das Download Germany bietet diesmal Besuchern die Option des Campings an. Campingtickets sind ab 80 Euro erhältlich. Um die Abläufe vor Ort weiter zu vereinfachen, werde das gesamte Event in diesem Jahr cashless abgewickelt, also ohne den Einsatz von Bargeld. müm