Eher kleine und feine Events geplant

Schwetzingen. Eher die feine Klaviatur als den großen Paukenschlag will die neue Spitze des Stadtmarketingvereins Schwetzingen spielen, wenn es darum geht, die Innenstadt für Kunden attraktiv zu halten. Der neue Geschäftsführer Oliver Engert und die Vorsitzende Elke Ackermann-Knieriem starten am Samstag, 12. März, mit „Schwetzingen blüht auf“ eine erste Aktion mit Blumen, Straßenmusik und Walking Act. Am 3. April dürfte dann ein verkaufsoffener Sonntag zur Kirschblüte folgen.

Es soll auch einen Spargelsamstag geben, früher mit großer Bühne und bis zu 30 000 Besuchern ein Riesenfest, aber eben kleiner und feiner für die Menschen aus der Spargelstadt und aus der Region. Auch die beliebte Kurfürstenkarte soll auf neue Beine gestellt werden – in digitaler Form. jüg

