Elisabeth Seitz im Interview

Altlußheim. 2022 war für die aus Altlußheim stammende Turnerin Elisabeth Seitz das erfolgreichste Jahr ihrer Karriere. Sie wurde Europameisterin und Vierte am Stufenbarren bei den Weltmeisterschaften. Außerdem holte sie mit der Mannschaft EM-Bronze. In einem Interview erzählt Seitz von ihren Zweifeln, der Willenskraft und der herausragenden Mentalität ihres Bruders Gabriel, dem nach einer Ellenbogen-Operation das Ende seiner Turnierlaufbahn prognostiziert wurde. Elisabeth Seitz bezieht auch Stellung zu den Missbrauchsskandalen im Sport. Sie sagt: „Ich war in meiner Laufbahn zum Glück weder sexuellem noch seelischem Missbrauch ausgesetzt. Aber ich bin sicher, dass die Aufarbeitung der bekannten Fälle vielen Menschen die Augen geöffnet hat, dass man solchen Entwicklungen früh etwas entgegensetzt und sie im Keim erstickt.“ sz

