Emir aus Dubai auf Spargelmission

Schwetzingen. Hoher Besuch wird am 1. April in der Spargelstadt erwartet: Der Emir von Dubai kommt nach Schwetzingen! Den Grund hierfür darf man sich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen: Durch den Export deutschen Spargels nach Dubai über den Großhandel des Schwetzingers Armin Rohr hat der Emir Geschmack an dem königlichen Gemüse gefunden und möchte nun einen der weltbekanntesten Herkunftsorte inspizieren. Natürlich werden ihm auch Gerichte aus den weißen Stangen kredenzt: Und das übernimmt in Schwetzingen keine andere als die Grande Dame des Spargels: Ilse Fackel-Kretz. ali

