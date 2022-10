Endlich wieder Kerwerummel

Schwetzingen. Nach drei Jahren Pause ist in Schwetzingen endlich wieder Kerwe. Mittelpunkt ist der Rummel auf dem neuen Messplatz, wo ab Freitag, 21. Oktober, zahlreiche Fahrgeschäfte, Spielstände und Verpflegungsstände aufgebaut sind. Besondere Attraktionen sind das „Magic“ und der „Tropical Trip“oder das Laufgeschäft „Outback“. Kinderkarussell, Kettenflieger, Bungee-Trampolin, Kinderschleife, das Angelspiel „Crazy Ducks“, Pfeil- und Ballwerfen, Pusher, Greifer, Glücksrad und Schießstand runden das Angebot ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los geht’s von Freitag bis Dienstag jeweils um 14 Uhr bis in die Abendstunden – je nach Zuspruch und Wetter. Am Sonntag, 23. Oktober, öffnet der Rummel schon um 12 Uhr. Sonntagnachmittags ab 13 Uhr sind ja auch viele Geschäfte in Schwetzingen geöffnet. Bereits am Samstagabend findet der Kneipenjazz statt. sz