Endspurt für „Medicus“

Speyer. Wer noch einen Termin beim „Medicus“ braucht, hat wieder Chancen, muss sich aber sputen: Die Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ ist ab diesem Freitag wieder im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen. Doch die Schau endet am 13. Juni. „Seit mit dem Absinken der Inzidenz die Wiedereröffnung näher rückt, stehen bei uns die Telefone nicht mehr still. Das Interesse am ‚Medicus‘ ist ungebrochen“, sagt Museumsdirektor Alexander Schubert.

AdUnit urban-intext1

Die mehrfach verlängerte Familien-Ausstellung „Der Grüffelo“ kann nach Museumsangaben pandemiebedingt nicht nochmals eröffnet werden. Damit die „Medicus“-Ausstellung möglichst kontaktlos besucht werden kann, sind der Audioguide und die Medienanwendungen über Wlan mit dem eigenen Smartphone und dem eigenen mitgebrachten Kopfhörer abrufbar. Ab Juni präsentiert das Museum die Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945 – 1999“, „Gurs 1940. Die Deportation und Ermordung von südwestdeutschen Jüdinnen und Juden“ ist bis zum 30. Juni zu sehen. müm