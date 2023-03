Energie-Messe an zwei Tagen

Schwetzingen. Die 15. Energie-Messe Rhein-Neckar startet an diesem Samstag mit der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr auf den Kleinen Planken. In und um das Lutherhaus gibt es an zwei Tagen geballte Informationspower rund um Themen wie Energiesparen, Bauen und Wohnen, Wellness und Fitness. Mit mehr als 40 Ausstellern kann Initiator Holger Müller aufwarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schirmherr Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Staatssekretär Dr. Andre Baumann werden zur Eröffnung sprechen. Die Energie-Messe kann kostenlos an beiden Tagen zwischen 11 und 18 Uhr besucht werden. Am Sonntag lässt sich ein Messebesuch zudem mit einem schönen Shopping-Erlebnis verbinden. Der Einzelhandel öffnet zwischen 13 und 18 Uhr. Am Sonntag sind auch alle öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt kostenfrei nutzbar. vw