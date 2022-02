Entkernung startet in St. Elisabeth

Hockenheim. Ohne die Änderung der Landesheimbauverordnung hätte das Altenheim St. Elisabeth noch 25 bis 30 Jahre genutzt werden können. Davon ist Heimleiter Markus Hübl überzeugt, der dieser Tage zum letzten Mal durch das 1986 eingeweihte Gebäude geht, dessen Abriss an diesem Donnerstag vorbereitet wird. Die letzten Bewohner sind am 15. Januar ausgezogen, am letzten Januartag wurde das Gebäude vom Netz genommen: Die Stadtwerke klemmten Gas, Wasser und Strom ab, die Feuerwehr die Brandmeldeanlage.

Bis der Bagger die Mauern „abknabbern“ kann, müssen Einbauschränke, letzte Sitzmöbel, Tische und Regale, aber auch technische Einrichtungen wie Heizanlage und Teile der Küche ausgebaut werden. Ende Mai soll das bisherige Altenheim verschwunden sein, dann beginnt der zweite Neubauteil. müm

