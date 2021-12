Entwarnung bei Dennis Diekmeier

Kapitän Dennis Diekmeier wird beim Trainingsauftakt des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen dabei sein. Der 32 Jahre alte Rechtsverteidiger hatte beim 1:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf nach einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler über Atemprobleme und Schmerzen in der Brust geklagt.

Nach einer Untersuchung gab Pressesprecher Markus Beer am Montag Entwarnung. Es sei keine schwerwiegende Verletzung festgestellt worden. Allerdings sei der Aufprall so heftig gewesen, dass Diekmeier die Schmerzen noch ein paar Tage spüren dürfte. Der SVS beendete das Kalenderjahr mit einer aufsteigenden Form und liegt auf dem Abstiegsrelegationsplatz 16. Nach ein paar trainingsfreien Tagen beginnt am Sonntag, 2. Januar, die Wintervorbereitung. mjw