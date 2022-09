Entwicklung im Tourismus

Region. Die Ferien sind zu Ende und damit auch für viele die Urlaubszeit, die einherging mit Reisen. Doch: Der Tourismus steckt in der Krise, und zwar ganz jenseits der Pandemie. Denn das Preisdumping, das zahlreiche Fluggesellschaften, Kreuzfahrtunternehmen und „Sharing Economy“-Unternehmen wie Airbnb ausgelöst haben, scheint eine Tourismusflut zu befeuern, in der zum Beispiel einige beliebte Städtedestinationen zu ertrinken drohen. Weg vom Billigparty-Tourismus hin zum Qualitätsbildungstourismus muss hier die Devise lauten. Das heißt auch: Es muss wieder teurer werden. Unser Reporter Stefan Kern betrachtet in seinem Essay genau das. ske

