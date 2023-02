Erbärmlicher Egomane

Schwetzingen. Das Theater am Puls hat eine äußerst sehenswerte Fassung von Thomas Manns „Mephisto“ auf die Bühne gebracht. Mann beschreibt seine Hauptfigur Hendrik Höfgen als „überlebensgroß“ und Joerg Steve Mohr, der Intendant des Schwetzinger Theaters, hat das Kunststück geschafft, Till Weinheimers Bühnenversion nahezu perfekt – von den lauten bis zu den leisen Momenten – umzusetzen. „Joerg hat den Geist von dem, was mir in dieser Fassung wichtig war, vollständig transportiert“, adelt Weinheimer die Premierenvorstellung.

Gespielt wird Höfgen von Ole Pampuch, der den Protagonisten als unsympathischen, missgünstigen und nahezu unerträglichen und erbärmlichen Egomanen darstellt, der das Rampenlicht niemandem außer sich selbst gönnt. mgw