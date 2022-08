Falschfahrer mit knapp drei Promille

Schwetzingen. Schlimmer geht’s nimmer: Am Dienstagabend gegen 21 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der A 6 an der Anschlussstelle Schwetzingen-Nord, der in Richtung Mannheim wollte, gemeldet. Nachdem der 56-jährige ausländische Autofahrer – die Nationalität wollte die Polizei uns auch auf Nachfrage nicht nennen – die A 6 über die eigentliche Auffahrt entgegen der Fahrtrichtung herunterfuhr und auf die B 535 in Richtung Schwetzingen einbog, fasste sich ein 64 Jahre alter Verkehrsteilnehmer ein Herz und stellte den Falschfahrer so zu, dass er bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt gehindert blieb.

Bei der anschließenden Kontrolle staunten die Polizeibeamtin und ihr Kollege nicht schlecht. Den Grund des gefährlichen Falschfahrens hatten sie schnell festgestellt: Der 56-Jährige musste ins Röhrchen blasen und hatte gut 2,8 Promille Alkohol in seiner Atemluft! Im Zuge der weiteren Überprüfungen konnten die Beamten dann noch offensichtlich gefälschte Identitätspapiere bei dem Mann feststellen, welche sichergestellt wurden. In diesem Zusammenhang geht die Polizei davon aus, dass der 56-Jährige auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Ermittlungen eingeleitet

Für den 56 Jahre alten Mann endete die Fahrt somit auf der B 535 nahe Schwetzingen – in Deutschland darf er nun bis auf Weiteres keine Fahrzeuge mehr führen. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine anderen Personen gefährdet.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen den 56-Jährigen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung erstattet. jüg/pol