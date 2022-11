FDP gegen Umbenennung

Schwetzingen. „Die Pläne für die Umbenennung kann ich weder historisch noch intellektuell nachvollziehen. Das Schwetzinger Rokokotheater sollte nicht umbenannt werden“, sagt FDP-Landtagsabgeordneter Christian Jung. Den Staatlichen Schlössern und Gärten sowie der grün-schwarzen Landesregierung rät er, ein historisches Gutachten in Auftrag zu geben, bevor eine solche Umbenennung in ein „Pigage-Theater“ durchgezogen werde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

CDU-Landtagskollege Andreas Sturm, der sich zum Vorkämpfer gegen eine Umbenennung gemacht hat, kündigte am Dienstagnachmittag an, eine Unterschriftenaktion zu starten. Verwundert ist Sturm, dass ein dem Finanzministerium nachgeordneter Geschäftsführer ohne vorherige interne Abstimmung „eine so weitreichende historisch wichtige Entscheidung treffen darf“. jüg