FDP setzt ein Zeichen

Schwetzingen/Oftersheim. Die FDP-Ortsverbände von Schwetzingen und Oftersheim setzen ein Zeichen: Gemeinsam feiern sie an diesem Samstag ihr jeweils 75-jähriges Bestehen im Privatgymnasium in Schwetzingen. Vorgesehen ist eine Podiumsdiskussion, zu der auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg erwartet wird. Damit signalisieren die Ortsverbände nicht nur die Zusammenarbeit innerhalb der hiesigen Liberalen, sondern werben auch für neue Strukturen innerhalb von den Verwaltungen der regionalen Kommunen. Wie genau sich das Holger Höfs von der FDP Oftersheim und Murat Ispek vom Schwetzinger Pendant vorstellen, erzählen sie unserem Reporter Volker Widdrat. Und der hat auch gleich noch in den Archiven der Ortsverbände gekramt. vw

