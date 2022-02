Fehlalarme sorgen für Aufregung

Schwetzingen. An der Kurt-Waibel-Schule wurde am Montag gegen Mittag zweimal Alarm ausgelöst – einmal war es der Amokalarm, später schlug die Brandmeldeanalage an. Dies bestätigt ein Polizeisprecher auf Anfrage dieser Zeitung. Beide Male habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt: „Wir gehen von einem technischen Defekt aus.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ursache soll jetzt durch Untersuchungen im Gebäude der sonderpädagogischen Bildungseinrichtung in der Nordstadt geklärt werden. Nach Informationen der Polizei habe sich die Schule nach dem ersten Alarm an das sogenannte Amokkonzept gehalten, im Zuge dessen alle Personen das Gebäude verlassen müssen. Die Schulleitung war am Montagnachmittag für weitere Auskünfte nicht mehr erreichbar. ali