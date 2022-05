Finale beim Real-Markt

Brühl. Mit dem Wonnemonat endet auch die Ära des Real-Marktes in der Hufeisengemeinde. Doch es ist unsicher, ob der Markt an diesem Dienstag überhaupt noch einmal die Pforten öffnen wird, sagen Mitarbeiter, denn der Abverkauf in den vergangenen Wochen war derart erfolgreich, dass es kaum noch ausreichend Produkte in den letzten befüllten Regalen gebe. Entsprechend ist die Stimmung bei den Mitarbeitern und Kunden – die einen zeigen sich sehr deprimiert, die anderen eher aggressiv im Kampf um Rabatte, verraten die bisherigen Real-Mitarbeiter.

Zwar wird Edeka den ehemaligen Real-Markt in Brühl an der Mannheimer Landstraße übernehmen, allerdings liegt das Datum dafür noch in weiter Ferne. „Wir werden den Markt voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2025 in unseren Verbund integrieren“, erklärt dazu Florian Heitzmann, Sprecher der Edeka Regionalgesellschaft Südwest, auf eine entsprechende Nachfrage unserer Zeitung.

