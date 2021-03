Hockenheim. Musiker Mike Frank von der Band Me and the Heat nutzt die Zwangspause durch die Corona-Pandemie für die Arbeit an seinem Soloalbum „Lebenslinien“. Den emotionalen Song „Irgendwann“ hat er seiner zehn Jahre alten Mischlingshündin „Giulia“ gewidmet. Es geht darum um den unvermeidlichen Abschied von einem liebgewonnenen Haustier.

Mike Frank und sein Hund „Giulia“, der ihn zum Song inspiriert hat. © Zeuner

AdUnit urban-intext1

Frank macht sich in einem Interview aber auch Gedanken über jene zwei- oder vierbeinigen Hausgenossen, die nur wegen des Lockdowns angeschafft wurden und ihren Besitzern nach Aufhebung der Beschränkungen lästig werden könnten. Die Franks haben schon seit Jahrzehnten Hunde in der Familie. Allerdings ist „Giulia“ der erste, der die Hauptrolle in einem Musikvideo erhalten hat . . . müm