Freie Plätze in St. Elisabeth

Hockenheim. Das Altenheim St. Elisabeth hat durch den Neubau, dessen erster Bauabschnitt Anfang Januar bezogen wurde, und durch den vorübergehenden Umzug in die früherer Geriatrische Rehaklinik des Rhein-Neckar-Kreises in der Rathausstraße freie Kapazitäten. Heimleiter Markus Hübl berichtet, er kann sowohl in der Tagespflege im Neubau, dessen Errichtung mit dem Spatenstich im September 2019 begonnen hat und der im Oktober 2021 fertig wurde, als auch in der Dauerpflege im Ausweichdomizil freie Plätze anbieten.

Das Altenheim arbeitet voraussichtlich zwei Jahre an zwei Standorten, bis der zweite Teil des 17 Millionen Euro teueren Neubaus anstelle des jetzigen Gebäudes aus dem Jahr 1986 bezugsfertig ist. müm