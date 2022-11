Freikarten gewinnen

Oftersheim. „Ja hallo erst mal, ich weiß gar nicht, ob Sie’s wussten . . .“ Mit diesen Worten begrüßt der TV-bekannte Kabarettist Rüdiger Hoffmann sein Publikum. So wird es sicher auch am Samstag, 5. November, um 20.15 Uhr sein, wenn er mit seinem aktuellen Programm „Alles mega – gut ist nicht gut genug“ in der Roland-Seidel-Halle in Oftersheim auf der Bühne steht. In einem exklusiven Interview verrät Hoffmann unserem Redakteur Joachim Klaehn, warum er sich als ein Held des Alltags sieht, was die Pandemie mit ihm gemacht hat und wann man ihn auch schon mal in der Hängematte antrifft. Das Tolle: Unsere Zeitung verlost Freikarten für den Kabarettabend. kaba

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1