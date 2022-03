Freiwillige sammeln Müll in der Region

Schwetzingen/Plankstadt/Altlußheim. Tatkräftig packten die zahlreihen Freiwilligen beim „Dreck-weg-Tag“ in der Region an und sammelten Müll, der sich auf den Straßen und in der Natur finden ließ. Neben Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus der Bevölkerung waren auch Vereine, Parteien und Institutionen vertreten, um die Umwelt vom Müll zu befreien.

In Schwetzingen sah es in der Borsigstraße besonders schlimm aus. Neben einem Schrank wurden sogar ein Computer und ein komplettes Playmobil-Piratenschiff gefunden. Kuriose Funde gab es auch in Altlußheim. Dort tauchte ein ganzes Kinderbett in hübschem Pink im Gebüsch auf. In Plankstadt wurden die Mitglieder der Lokalen Agenda beim Müllsammeln vom Jugendbeirat unterstützt, der rund um den Dirtpark und die Welde-Brauerei für Sauberkeit sorgte. vas