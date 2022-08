Für Wincent Weiss sogar campiert

Schwetzingen. Das war wirklich ein krönender Abschluss der diesjährigen Musik-im-Park-Reihe: Wincent Weiss vereinte am Samstag mit gut 6000 Besuchern nicht nur die meisten Gäste der insgesamt sieben Konzerte im Schlossgarten Schwetzingen, sondern feuerte im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk ab. Der deutsche Sänger zählt momentan zu den angesagtesten Musikern des Landes, kein Wunder also, dass sogar Fans in der Zähringerstraße campierten, um schließlich vor der Bühne stehen zu können. Dabei suchte Wincent Weiss immer wieder Publikumsnähe – sogar per Crowdsurfing. kaba

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Musik im Park (mit Fotostrecke) Musikalische Zeitreise mit Kool & The Gang in Schwetzingen Mehr erfahren Schwetzingen Vor dem Konzert von Wincent Weiss: Fans übernachten an der Zähringerstraße in Schwetzingen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Musik im Park Wincent Weiss gibt sich nahbar und ist mittendrin Mehr erfahren