Fürs Impfen zum KSC-Spiel

Region. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen unterstützt weiterhin die Impfkampagne des Landes Baden-Württemberg mit dem Motto „#dranbleiben BW“. Diese richtet sich besonders an Menschen, die bisher einer Impfung gegenüber unentschlossen waren.

Der Verein schafft nun einen besonderen Anreiz: Wer sich in den kommenden Wochen bei bestimmten Aktionen des Kreises impfen lässt, kann sich gegen Vorlage der entsprechenden Bestätigung eine Stehplatzkarte für die Partie gegen den Karlsruher SC am Samstag, 14. August, im Fanshop des SVS abholen, solange der Vorrat reicht. Unter anderem finden diese Aktionen in Brühl (3. August), Plankstadt (5. August) und Hockenheim (10. August) statt. sz