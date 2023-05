Gäste aus USA begrüßt

Schwetzingen. Seit neun Jahren pflegt Schwetzingen eine Städtepartnerschaft mit Fredericksburg (USA). In dieser Woche ist nun wieder einmal eine Delegation aus Virginia in Schwetzingen. Am Mittwochabend wurden die 17 Gäste herzlich im Innenhof des Rathauses bei einer Grillparty begrüßt.

Stadtrat Matt Kelly betonte, wie wichtig ihnen diese Verbindung sei, die vor allem von den persönlichen Beziehungen zahlreicher Menschen getragen werde. In den nächsten Tagen stehen noch weitere gemeinsame Veranstaltungen, unter anderem die Taufe der „Fredericksburger Straße“ am Donnerstag, an. ali