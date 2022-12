Gasaustritt sorgt für Einsätze

Speyer/Schwetzingen. Zuerst war der Gasgeruch den Anwohnern aufgefallen. Die am betroffenen Mehrfamilienhaus in der Wormser Landstraße eintreffende Feuerwehr konnte schnell eine hohe Konzentration von Gas messen, so dass evakuiert werden musste. Es bestand Explosionsgefahr!

Dementsprechend wurden das betroffene Haus und die Nachbargebäude geräumt und auch die Wormser Landstraße, die Haupteinfallstraße von Speyer-Nord in Richtung Innenstadt,komplett für den Verkehr gesperrt. Die Menschen, die nun bei winterlichen Temperaturen auf der Straße standen, wurden durch die Schnelleinsatzgruppe Betreuung des Katastrophenschutzes Speyer versorgt. Zeitgleich kontrollierte der Messtrupp des Gefahrstoffzugs weiter den Gefahrenbereich mit Messgeräten und die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher.

Um Zündquellen in den Wohnungen auszuschließen zu können, schalteten die Stadtwerke den Strom aus. Parallel wurde eine Baufirma beauftragt, den Gehweg zu öffnen, um an die Gasleitung zu kommen und diese abquetschen zu können. Der Gasaustritt konnte so gestoppt werden. Der Messtrupp kontrollierte noch das gesamte Objekt, in dem auch Belüftungsmaßnahmen durchgeführt wurden, bevor die Bewohner zurück in ihre Räume durften. Passiert ist nichts. Nach stundenlanger Sperrung wurde die Straße wieder geöffnet.

Flüssiggas entzündet sich

Glimpflich ging auch ein Gasalarm in Schwetzingen aus: Dort geriet in einem Zweifamilienhaus im Hirschacker ein Ofen samt Gasflasche in Brand. Die Frau konnte den brennenden Ofen mit der Gasflasche ins Freie bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus der Gasflasche. Diese konnten schnell gelöscht werden. Die Frau und ihre Mutter bleiben unverletzt. jüg