Gegen Hitze wappnen

Hockenheim. Angesichts des Klimawandels, der sich in dieser Woche erneut mit Temperaturen an die 40 Grad Celsius in Erinnerung ruft, fordert der Biologe Uwe Heidenreich einen Katalog an Maßnahmen, um das Leben der Menschen in der Stadt erträglich zu gestalten.

Mehr Grün in die Stadt, lautet eine der Forderungen des Umweltschützers. Begrünte Fassaden, Baumpflanzungen und Grünzonen können für Abkühlung sorgen, Wärmepumpen, Solaranlagen und Dämmungen an und und auf den Gebäuden sollen mittelfristig dazu beitragen, sich von fossilen Energieträgern zu verabschieden.

Ein Dorn im Auge sind Heidenreich die Schottergärten, die mit zur Erwärmung der Städte beitragen. Hier ist in seinen Augen die Stadt gefordert, das Ordnungsamt einzuschalten.