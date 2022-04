Schwetzingen. Ein fantastisches Benefizkonzert unter dem Titel „Stimmen für Frieden“ fand am Sonntagabend im Lutherhaus in Schwetzingen statt. Tolle Künstler aus der Region traten gegen Krieg und für Frieden in der Ukraine auf. Vier Stunden lang wurde ein Spektakel aus mitreißenden und stillen Stücken geboten, die für bewegte und nachdenkliche Momente sorgten. Mit dem gemeinsamen Singen von „Die Gedanken sind frei“ endete das Konzert im Schein vieler Friedenskerzen. ske

