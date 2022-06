Geothermie auf dem Kasernenareal?

Schwetzingen. Die GeoHardt GmbH, eine Tochtergesellschaft von MVV und EnBW, will heißes Tiefenwasser aus dem Oberrheingraben für eine CO2-freie Wärmeversorgung nutzen und damit die Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen vorantreiben. Erste geologische Untersuchungen haben nun drei Potenzialgebiete identifiziert, von denen das nördlichste zwischen Mannheim und Heidelberg die besten Voraussetzungen bietet. Dort soll laut Pressemitteilung noch vor der Sommerpause ein Dialogforum mit zufällig ausgewählten Bürgern gegründet werden. Unbestätigten Informationen dieser Zeitung zufolge, könnte das nördliche Areal der Schwetzinger Tompkins-Kaserne infrage kommen.

In einer Tiefe von rund 3500 Metern verlaufen hier wasserführende Schichten mit einer Wassertemperatur von bis zu 160 Grad. Das Wasser soll im geschlossenen Kreislauf umgewälzt werden. An der Erdoberfläche wird die Wärme mittels Wärmeübertrager ans Fernwärmenetz abgegeben. Im ersten Schritt hat das Unternehmen in dem 270 Quadratkilometer großen Aufsuchungsgebiet geeignete Flächen für weitere Detailuntersuchungen identifiziert. Dabei wurden existierende Datensätze wie 2D-Seismiken ausgewertet. Zusätzlich beprobte das Projektteam 50 Wasserbrunnen und führte an fast 2000 Messpunkten Erdschweremessungen (Gravimetrie) durch. Die älteren Daten wurden zusammen mit den neuen Messergebnissen zu einem 3D-Modell zusammengeführt und analysiert.

Fernwärmeleitung ist vorhanden

Der nördliche Bereich der geologischen Vorzugsgebiete verläuft auf den Gemarkungen der sieben Kommunen Mannheim, Brühl, Ketsch, Schwetzingen, Plankstadt, Heidelberg und Oftersheim: „Dieses Potenzialgebiet ist das vielversprechendste, weil hier neben sehr guten geologischen Voraussetzungen auf eine fundierte Datenlage aufgebaut werden kann“, sagt Geologe Dr. Thomas Kölbel. Weitere Untersuchungen sind notwendig, mittels 3D-Seismik, dem detailliertesten Messverfahren, sollen Bohrziele für einen Standort identifiziert werden.

Aus den sieben Kommunen des nördlichen Potenzialgebiets sollen nun stellvertretend 50 zufällig ausgewählte Bürger in einem Dialogforum zusammenkommen, um noch vor der Standortfindung die zentralen Fragen frühzeitig und umfassend aufzugreifen. Sie werden mit Experten und dem Projektteam diskutieren und Vor- und Nachteile abwägen. In vier Terminen sollen noch in diesem Jahr die Empfehlungen der Bürger an die Politik und die GeoHardt GmbH übergeben werden. Die Auswahl der Bürger erfolgt über die Einwohnermeldeämter nach dem Zufallsprinzip. Der Auftakt soll Ende Juni stattfinden.

Die anderen geologischen Vorzugsgebiete liegen rund um die Stadt Hockenheim und im Süden von Oftersheim, Sandhausen und Leimen. Hier ist derzeit aber noch kein Fernwärmeleitungsnetz vorhanden. jüg