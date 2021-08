Gerechter Handel floriert

Hockenheim. Die Voraussetzungen für die Zertifizierung als „Fairtrade-Town“ hat Hockenheim bereits vor zwei Jahren erfüllt. Am 4. August 2019 wurde der Stadt als 625. in Deutschland der Titel verliehen. Zwei Jahre später ist die Initiative ein großes Stück weiter: Mit 29 Einzelhändlern, fünf Schulen, drei Kindergärten, zwei Kirchengemeinden, acht Vereinen und vier Gastronomiebetrieben hat sie die Mindestvorgaben in allen Kategorien um das Doppelte bis zum Achtfachen überschritten, wie die Steuerungsgruppe anlässlich des zweiten Jahrestags bekanntgab.

Sie möchte zunehmend die einzelnen Bürger motivieren, auf fair gehandelte Waren beim Einkauf zu achten und setzt dafür auf Aktionen wie Gewinnspiele oder auch mal eine „Osterhasen-Demonstration“. Sie unterstreicht: Jedes Unternehmen und jede Institution kann bei ihr mitmachen und Hockenheim als innovative und weltoffene Kommune präsentieren. müm