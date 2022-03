Gerhard Stratthaus wird 80

Brühl/Schwetzingen. Er ist gleich in zwei Kommunen Ehrenbürger – in Schwetzingen und Brühl – war zehn Jahre lang Finanzminister des Landes Baden-Württemberg, leitete den Bankenrettungsschirm, saß in zahlreichen wichtigen Vorstandsgremien und ist als Baden-Württemberger ein überzeugter Kurpfälzer. Gerhard Stratthaus wird an diesem Dienstag 80 Jahre alt.

„Ich bin zufrieden, wie mein Leben gelaufen ist“, bilanziert er. „Ich stamme aus den sogenannten einfachen Verhältnissen, bin nach und nach aufgestiegen – sowohl im Ansehen als auch beruflich und damit finanziell“, fasst er zusammen.

Der damalige Finanzminister Stratthaus 2007 vor dem Schloss.

Um seine Heimatgemeinde Brühl nicht wegen der zu erwartenden Vielzahl an Gratulanten zu seinem runden Geburtstag der Gefahr auszusetzen, ein Corona-Hotspot zu werden, wird Stratthaus an diesem Tag keine Gäste empfangen. „Über spätere Gratulationen freue ich mich aber trotzdem“, meint er. Schwetzingen hat schon angekündigt, nachfeiern zu wollen. ras

