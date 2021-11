Glühwein nur mit Test

Schwetzingen. Der 10. Kurfürstliche Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt auf dem Schlossplatz und im Ehrenhof des Schlosses öffnet an diesem Donnerstag seine Pforten. Aufgrund der seit Mittwoch geltenden neuen Corona-Verordnung des Landes findet der Weihnachtsmarkt unter der 2G-Plus-Regelung statt. Das bedeutet, dass der Zugang auf das Veranstaltungsgelände nur mit Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises und zusätzlich eines tagesaktuellen Antigen- oder PCR-Tests möglich ist. Die Stadt wird in Kooperation mit der Wollfabrik am Pigageplatz neben dem Schloss ein zusätzliches Testcenter errichten.

Der Weihnachtsmarkt ist donnerstags und freitags von 17 bis 21.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet. sz