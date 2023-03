Gök tritt Amt Ende April an

Brühl. Als Husarenstück bezeichneten Wahlbeobachter den Sieg von Selcuk Gök bei der Bürgermeisterwahl im südbadischen Tengen. Erst zwei Wochen vor der entscheidenden Stimmabgabe war der Brühler in den Wahlkampf eingestiegen und holte prompt mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen.

Im Gespräch erklärt Göck, der sein Amt Ende April antreten wir, warum er sich auf seine neue Aufgabe freut und was ihm an Tengen und seinen Einwohnern gefällt. Der künftige Bürgermeister sieht in der hohen Zustimmung eine „sehr gute Grundlage, die Stadt gemeinsam mit den Bürgern weiter voranbringen und gestalten zu können“.

Dabei stellt er der Kommune ein schon jetzt positives Zeugnis aus: Offen, fortschrittlich und freundlich sei man ihm bei seinen vielen Gesprächen begegnet. ras