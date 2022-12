Großer Dank an Ketsch

Ketsch. Sie sind starke Frauen, die ihre Heimat, die Ukraine, im Herzen tragen – und sie sind unendlich dankbar für die Unterstützung, die sie in Ketsch bekommen haben: Unsere Reporterin sprach mit Otiliya Kovalenko, Evgenia Romanenko, Nina Obratzsova und Olga Seßler, die dem Krieg in Europa, dem Krieg in der Ukraine, entkamen.

Jede der vier Frauen erzählt ihre Geschichte von der Flucht, von ihren Sorgen und berichtet, dass ihr der Auftritt beim Weihnachtsmarkt in Ketsch sehr wichtig war. Das unter anderem intonierte Lied „Chevrona Kalyna“, das eine Hymne für das Heimatland wurde, sollte sich sehr schön anhören. Der Dank von ganzem Herzen, der beim Auftritt auf der Bühne auf dem Marktplatz mitschwang, war und ist ihnen sehr wichtig. Sie wünschen sich Frieden und allen ein frohes Fest. mab