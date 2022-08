Grüne Tonne dominiert

Hockenheim. Für die gut 21 000 Einwohner stellt die AVR 16 316 Abfallbehälter bereit. Am weitesten verbreitet ist die Grüne Tonne plus mit 6477 Exemplaren. Ihr Inhalt wird zumindest teilweise recycelt und so in den Kreislauf zurückgeführt. Was in den 5675 Restmülltonnen landet, ist dagegen im wahrsten Sinne des Wortes zu nichts mehr groß zu gebrauchen. Der Biomüll aus den 4164 Hockenheimer Tonnen dagegen erfüllt unter anderem als Biogas einen neuen Zweck.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nur etwa 100 Kunden der AVR wünschen eine wöchentliche Leerung ihrer Restmülltonnen oder Grünen Tonnen plus, der Mehrheit reicht eine 14-tägige Abfuhr. Da einige der AVR-Fahrzeuge auf ihren Fahrten auch andere Ortschaften ansteuern, lässt sich die exakte Müllmenge für Hockenheim nicht herausrechnen, die bei der Umladeanlage in Ketsch landet. cd/müm