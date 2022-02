Gute Impfquoten in hiesigen Heimen

Region. Es sind noch knapp vier Wochen, dann greift mit dem 15. März die von der Bundesregierung beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht. Davon betroffen sind unter anderem Pflegeeinrichtungen für Senioren (wir berichteten). Einmal abgesehen davon, dass die Politik rund um Pflegeberufe eine ganz andere Diskussion zu führen hat – nämlich mit Blick Attraktivitätsgestaltung und damit auch Vergütung, geben Einrichtungen im Einzugsgebiet dieser Zeitung Entwarnung. Die Impfquote liege bei 96 bis 100 Prozent unter den Mitarbeitenden, meldeten auf Nachfrage das GRN-Seniorenzentrum Schwetzingen, das B+O Seniorenzentrum Brühl, das Avendi in Ketsch, das Caritas Altenzentrum in Plankstadt, das ASB-Pflegeheim in Oftersheim und das Pflegezentrum Offenloch in Hockenheim zurück. ske

