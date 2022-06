Habekost mit Klassikgespür

Schwetzingen. Chako Habekost ist nicht nur ein beliebter Comedian und Kabarettist (aktuelles Programm: „Life is ä Comedy“), sondern seit einigen Jahren Moderator der Operngala von „Schloss in Flammen“. An diesem Samstag, 25. Juni, ist der Mund-Artist auf der Bühne im Schlossgarten Schwetzingen zu erleben. Redakteurin Katja Bauroth fragte den Pfälzer unter anderem, wie er zu klassischer Musik steht und wie er sich auf seine Aufgabe beim Abschlusskonzert des Mozartsommers vorbereitet. Auch erfahren die Leser, was bei Chako Habekost unbedingt mit in den Picknickkorb gehört. Wer bei „Schloss in Flammen“ dabei sein möchte, hat die Chance, bei uns Freikarten zu gewinnen. kaba

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1